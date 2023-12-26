التكتل الحاكم يرفض التحقيق الخاص بشأن السيدة الأولى

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عقدت الحكومة والمكتب الرئاسي والحزب الحاكم اجتماعا طارئا أمس الاثنين، حيث قرر المشاركون في الاجتماع رفض التحقيق الخاص في الادعاءات المحيطة بالسيدة الأولى "كيم كون هي".وقال مسؤول من التكتل الحاكم إنه خلال الاجتماع المغلق الذي عقد في المقر الرسمي لرئيس الوزراء "هان دوك سو"، تم التوصل إلى توافق بشأن رفض دعوات المعارضة لإجراء تحقيق، وكذلك إجراء تحقيق حسب الظروف بعد الانتخابات العامة في أبريل.وحضر الاجتماع القائم بأعمال رئيس حزب قوة الشعب وزعيم التكتل البرلماني للحزب "يون جيه أوك"، ورئيس الوزراء، وكبير مساعدي الرئيس "كيم ديه كي". ويدعو الحزب الديمقراطي المعارض إلى إجراء تحقيق فيما يسمى بقضية "نادي الخمسة ملايين وون" المرتبطة بفضيحة تطوير "ديه جانغ دونغ"، بالإضافة إلى التلاعب المزعوم في الأسهم من قبل السيدة الأولى.وانتقد حزب قوة الشعب أمس الاثنين مشروع قانون التحقيق الخاص المزدوج المدعوم من المعارضة في القضيتين باعتباره "استراتيجية انتخابية سياسية وخبيثة". ويعتزم الحزب الديمقراطي إقرار مشروع القانون في جلسة برلمانية عامة بعد غد الخميس.