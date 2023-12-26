الغارات الإسرائيلية على غزة في الكريسماس تقتل 250 شخصا خلال 24 ساعة

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واصلت إسرائيل هجومها على قطاع غزة بموجة من الهجمات على مخيم للاجئين هناك فيما كان العالم يحتفل بعيد الميلاد، الكريسماس، أمس الاثنين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 250 شخصا خلال 24 ساعة.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية التي تديرها حركة حماس في بيان أصدرته أمس إن ما لا يقل عن 250 فلسطينيا قد قُتلوا وأصيب 500 آخرون خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع من عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ يوم 7 أكتوبر الماضي إلى 20 ألفا و674 شخصا، مع إصابة 54 ألفا و536 آخرين.وعشية عيد الميلاد يوم الأحد، قُتل ما لا يقل عن 70 شخصا في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة في واحدة من أكثر الهجمات دموية خلال الحرب. وقال "أشرف القدرة" المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الغارة الجوية استهدفت منطقة سكنية، ويخشى أن يرتفع عدد القتلى لأن العديد من العائلات تعيش في تلك المنطقة.كما قالت وسائل إعلام فلسطينية إن سكان المنطقة شهدوا أسوأ ليلة منذ اندلاع الحرب مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت عشية عيد الميلاد، حتى وقت مبكر من صباح الاثنين.وقد قُتل ثمانية أشخاص آخرين بالقرب من مخيم اللاجئين، كما قُتل 23 آخرون في هجوم إسرائيلي على مدينة "خان يونس".