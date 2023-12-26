بابا الفاتيكان يعرب عن أمله في إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية

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أعرب البابا فرانسيس بابا الفاتيكان عن أمله في حل التوتر في شبه الجزيرة الكورية من خلال الحوار والمصالحة.جاء ذلك في رسالته بمناسبة عيد الميلاد، الكريسماس، أمس الاثنين. وأصدر البابا رسالته بعنوان "إلى المدينة والعالم"، من الشرفة الرئيسية لكاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، حيث أعرب عن أمله في "توطيد الروابط الأخوية في شبه الجزيرة الكورية من خلال إجراء حوار ومصالحة قادرة على خلق الظروف الملائمة لتحقيق السلام الدائم.يذكر أن البابا فرانسيس قد ظل يعرب عن اهتمامه بقضية تقسيم شبه الجزيرة الكورية في مناسبات متعددة.وفيما يتعلق بالنزاع المسلح بين إسرائيل وحماس، دعا البابا فرانسيس إلى إنهاء العمليات العسكرية وإيجاد حل للوضع الإنساني البائس، مع فتح المجال أمام تقديم مساعدات إنسانية.