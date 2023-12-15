جهود حثيثة لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض

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من المتوقع أن تعود إلى الصين في العام القادم الباندا العملاقة "فوباو" التي ولدت في كوريا وتلقى رواجا كبيرا بين الكوريين حاليا، ليطلق عليها اسم "الباندا الشعبية"، وذلك من أجل حماية عدد هذا النوع من الباندا على المستوى الوطني الصيني.يشار إلى أن حديقة "إيفر لاند" الكورية تربّي حاليا عائلة من الباندا العملاقة، التي تعتبر من أكثر الأنواع المهددة بالانقراض على مستوى العالم.ورغم أن هذه العائلة تحظى بشعبية كبيرة بين زوار الحديقة، إلا أن الباندا "فوباو" يتوجب إعادتها إلى الصين في الربيع القادم من أجل الحفاظ على عدد هذا النوع من الباندا.وفي نفس السياق، تشهد كوريا الجنوبية زيادة في الاهتمام والجهود الهادفة لحماية أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض، حيث ترعى 282 نوعا من تلك الحيوانات.وفي العام القادم سيتم الاحتفال بمرور 20 عاما على استعادة وتكاثر الدب الأسود الآسيوي، وكذلك الحفاظ على 99 ذئبا في جبل "سو بيك"، وإنقاذ زوجان من البجع الصاخب من إصابات خطيرة، ثم تكاثرهما على الرغم من تقدمهما في السن.وبالإضافة إلى ذلك، تشهد كوريا تعزيزا مضطردا في حقوق الحيوانات، فالبرغم من أن متوسط ​​ملاءمة بيئة التكاثر في حدائق الحيوانات قد بلغت 85 بالمائة فقط خلال العام الماضي، إلا أنه تم إدخال "نظام التصريحات" الذي يسمح بإنشاء حدائق للحيوانات بشرط توافر البيئة المناسبة لها، كما تم حظر استعراض الحيوانات بغرض التسلية.وبدءا من عام 2026 سيتم حظر تربية وتكاثر الدببة في القطاع الخاص بشكل كامل.