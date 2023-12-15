الرئيس يون يعبر مواساته لضحايا سلسلة من الحوادث في عطلة الكريسماس

Photo : YONHAP News

أعرب الرئيس "يون صوك يول" عن مواساته لأسر ضحايا سلسلة من الحوادث التي وقعت خلال عطلة الكريسماس أمس الاثنين، وأمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.ومن بين تلك الحوادث، اندلع حريق في مبنى سكني في منطقة "دو بونغ" في العاصمة سيول صباح أمس مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 36 آخرين.وفي منشور كتبه على فيسبوك بعد ظهر أمس، قال الرئيس إن العديد من الحوادث المؤسفة وقعت خلال عطلة الكريسماس التي كان ينبغي أن تكون مليئة بالبهجة. وأضاف أنه يصلي من أجل أرواح الضحايا ويقدم تعازيه للعائلات المكلومة، كما يتمنى الشفاء العاجل للمصابين.وأشار الرئيس إلى أن حماية حياة وسلامة الشعب تمثل أهم أسباب وجود الدولة، مؤكدا على أن جميع المسؤولين الحكوميين المعنيين بالكوارث والسلامة في جميع أنحاء البلاد يبذلون قصارى جهدهم لحماية أرواح الناس وسلامتهم.وكانت كوريا قد شهدت أمس الاثنين خلال عطلة عيد الميلاد، الكريسماس، مصرع 3 من زوار حمام عام في مدينة "سيجونغ" بسبب الصعق بالكهرباء، وإصابة 10 بجروح بسبب حادث انفجار للغاز في مدينة "ديجون"، إلى جانب اندلاع الحريق في المبنى السكني في سيول.