وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تحذر من أتباع كوريا الشمالية في الداخل

أصدرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية نسخة جديدة منقحة من تقرير "القوة العقلية العسكرية"، وصفت فيها ما أسمتهم بأتباع كوريا الشمالية في الداخل بأنهم "قوى خائنة تهدد الوضع الداخلي".وأكد التقرير على أن النظام الحاكم في كوريا الشمالية والجيش الكوري الشمالي "أعداء واضحون لكوريا الجنوبية"، وأن "القوى التي تسعى إلى زعزعة أساس النظام الديمقراطي الليبرالي في كوريا الجنوبية من خلال اتباع أيديولوجية كوريا الشمالية ونظامها، تخالف الدستور وتهدد الوضع الداخلي".وأضاف التقرير أنه وفقا لخطة كوريا الشمالية لتحويل كوريا الجنوبية إلى النظام الشيوعي، يوجد أشخاص في الداخل ينكرون شرعية جمهورية كوريا ونظامها الديمقراطي الليبرالي، ويلتزمون الصمت بشأن نظام الحكم الوراثي في كوريا الشمالية الذي يشهد جيله الثالث حاليا، كما يتجاهلون أسوأ انتهاكات تُرتكب في حقوق الإنسان، والمعاناة من الصعوبات الاقتصادية الشديدة، ويتبعون فقط كوريا الشمالية دون أي انتقادات.وأشار التقرير إلى أنه تم مؤخرا اكتشاف أنشطة تنتهك قانون الأمن القومي في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك تنظيم جماعات مناهضة للدولة والقيام بأنشطة تجسس، وقال إن التحقيقات والمحاكمات جارية حاليا في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هذه القوى المهددة للداخل تدافع عن توجهات كوريا الشمالية بشأن موضوع التوحيد، كما تعزز المناخ المعادي للولايات المتحدة، وتطالب بانسحاب القوات الأمريكية والإطاحة بالنظام المناهض للشيوعية.يذكر أن هذه المحتويات لم تكن موجودة في النسخة السابقة من هذا التقرير.وفي هذا الصدد، أوضحت وزارة الدفاع أنه من الضروري جدا أن يدرك الجنود خطورة القوى التي تتبع كوريا الشمالية، وذلك من أجل تعزيز قوتهم العقلية العسكرية.ومن المقرر أن يتم توزيع النسخة الجديدة من هذا التقرير على جميع الجنود في الجيش الكوري الجنوبي حتى نهاية هذا الشهر.