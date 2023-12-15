كوريا الجنوبية تنشيء مركزا وطنيا حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

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سيتم إنشاء مركز وطني خاص في كوريا الجنوبية يتم من خلاله جمع وحفظ حالات انتهاك حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.ومن المتوقع أن تبدأ عملية إنشاء هذا المركز قريبا، وسوف يكون الأول من نوعه في كوريا، بحيث يتم فيه استعراض المواد ذات الصلة بقضايا وحالات انتهاك حقوق الإنسان في كوريا الشمالية بشكل حيّ.جاء ذلك بعد أن وافق البرلمان الكوري الجنوبي على تخصيص ميزانية قدرها 4.6 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 3.5 مليون دولار، لبدء عملية إنشاء هذا المركز باسم "المركز الوطني لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية".وقال الهارب الكوري الشمالي "جي صونغ هو"، الذي أصبح حاليا نائبا برلمانيا عن حزب "قوة الشعب" الحاكم، إنه ظل يشعر بالأسف لعدم وجود أي مركز خاص يستعرض آلام المواطنين الكوريين الشماليين، موضحا أن افتتاح هذا المركز سوف يتيح لشعوب العالم فرصة للتعرف على حقيقة الأوضاع في كوريا الشمالية.يشار إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية تخطط لإنفاق 26 مليار وون خلال الأعوام الثلاثة القادمة لافتتاح هذا المركز رسميا في عام 2027، بحيث يكون تابعا لوزارة التوحيد.