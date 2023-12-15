افتتاح اجتماع للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية

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افتتح أمس الثلاثاء اجتماع للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية.وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية إن زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ" حضر الاجتماع لمراجعة السياسات التي انتهجتها الحكومة وحزب العمال الحاكم خلال عام 2023، ومناقشة السياسات للعام القادم.وفي كلمة ألقاها أمام الاجتماع، وصف "كيم" عام 2023 بأنه "كان عاما شهدت فيه كوريا الشمالية تحولات وتغيرات كبيرة، وحققت فيه نتائج عظيمة بشأن التنمية المجيدة، ضمن الجهود المبذولة لتعزيز القوة والمكانة الوطنية".وأضاف أن "عام 2023 كان عاما تحققت فيه انتصارات وأحداث لافتة للنظر في مجالات بناء الاشتراكية وتعزيز القوة الوطنية".وقد تم طرح 6 قضايا رئيسية لمناقشتها خلال الاجتماع، منها مراجعة سياسات الدولة والميزانية لهذا العام والعام القادم، وتعزيز الوظيفة القيادية للحزب.ومن المتوقع أن يلقى "كيم" خطابا يوم الأول من يناير بمناسبة العام الجديد يكشف فيه عن نتائج ذلك الاجتماع.