كوريا تتشاور مع بولندا عبر القنوات الدبلوماسية للحفاظ على عقود الدفاع الحالية

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صرحت وزارة الخارجية الكورية بأنها تجري مشاورات مع الحكومة البولندية الجديدة بشأن سبل الحفاظ على عقود التصدير التي وقعتها شركات الدفاع الكورية مع الحكومة البولندية السابقة.وقال مسؤول في الوزارة للصحفيين أمس الثلاثاء إن الوزارة تجري مناقشات مكثفة مع الحكومة البولندية عبر القنوات الدبلوماسية بشأن الجهود الرامية إلى التنفيذ المستمر للصفقات القائمة، بغض النظر عن التغيير إلى إدارة جديدة في بولندا.وأضاف أن الوزارة لم تتلق حتى الآن أي شيء يفيد بأن تغيير الحكومة البولندية سوف يؤثر بشكل كبير على عقود الدفاع التي أبرمتها وارسو مع سيول.وكانت شركات الدفاع الكورية الجنوبية قد حصلت في العام الماضي على سلسلة من صفقات الأسلحة بمليارات الدولارات مع بولندا، ولكن مع تغير الحكومة البولندية مؤخرا، أصبحت هذه الشركات تشعر بالقلق من أن الحكومة الجديدة قد تلغي تلك العقود.ولا تزال مثل هذه المخاوف قائمة على الرغم من أن رئيس الوزراء البولندي الجديد "دونالد تاسك" قد قال في وقت سابق يوم 12 ديسمبر الجاري أمام البرلمان إنه يحترم جميع عقود الدفاع التي أبرمتها الحكومة السابقة باستثناء تلك التي تنطوي على أعمال فساد.