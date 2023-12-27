الحكومة الكورية تنفذ 75% من ميزانية عام 2024 في النصف الأول منه

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تخطط الحكومة الكورية لتنفيذ 75% من ميزانية العام القادم 2024 في غضون النصف الأول من العام من أجل تنشيط الاقتصاد.وأوضحت مصادر حكومية أنه سيتم إنفاق حوالي 412.5 تريليون وون في هذا السياق. وقالت وزارة المالية إن الخطة تم تأكيدها خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس الثلاثاء. وقد كثفت الحكومة الكورية باضطراد من معدل تنفيذ الميزانية في النصف الأول منذ عام 2019 عندما أنفقت 70.4% من الميزانية في الأشهر الستة الأولى من العام.وفي عام 2020، بلغ معدل التنفيذ 71.4%، بينما بلغ 73 % في عام 2022. وقالت وزارة المالية إن الإنفاق المخطط له سيركز على مساعدة الفئات الضعيفة اجتماعيا، بما في ذلك الأسر ذات الدخل المنخفض وأصحاب الأعمال الصغيرة، فضلا عن الاستثمار في خلق فرص عمل جيدة في القطاع الخاص.