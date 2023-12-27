مدينة سيول تضيف قطارات لمترو الأنفاق على الخطوط 4 و7 و9

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تخطط إدارة مدينة سيول لضخ حوالي 100 مليار وون حتى عام 2027 لإضافة قطارات مترو الأنفاق على الخطوط رقم 4 و7 و9 في محاولة للحد من الازدحام.وأعلنت حكومة مدينة سيول يوم أمس الثلاثاء أنها حصلت على 25.6 مليار وون من الأموال العامة، أي 25% من مبلغ 102 مليار وون التي من المتوقع أن تكون مطلوبة حتى عام 2027، من اجل تنفيذ ذلك المشروع.وسوف تتم إضافة ثمانية قطارات، يضم كل منها عددا من العربات، إلى الخطوط الثلاثة لشبكة مترو أنفاق العاصمة.وتتوقع حكومة مدينة سيول أن تؤدي هذه الخطة إلى تقليل مستويات الازدحام خلال ساعات التنقل إلى 150% من الطاقة الاستيعابية.يذكر أن مستويات الازدحام تبلغ حاليا ما يصل إلى حوالي 195% على الخط رقم 9، وحوالي 186% على الخط رقم 4، وحوالي 161% على الخط رقم 7 خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية.