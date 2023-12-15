كوريا الجنوبية تفرض عقوبات على 8 كوريين شماليين بسبب الإطلاق الصاروخي

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فرضت كوريا الجنوبية عقوبات جديدة على ثمانية أفراد متورطين في تأمين الأموال لبرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية، وذلك ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا بعيد المدى يوم الاثنين الماضي.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول اليوم الأربعاء، فإن من بين الأفراد الخاضعين للعقوبات "ري تشانغ هو" مدير مكتب الاستطلاع العام، الذي يعتبر جهاز المخابرات الخارجية الرئيسي في كوريا الشمالية. وأدرجت الوزارة "ري" لدوره كرئيس للمكتب الذي يقف وراء مجموعات القرصنة الإلكترونية في كوريا الشمالية، بما في ذلك "كيمسوكي" و"لازاروس" و"أندارييل"، وتورطه في سرقة التكنولوجيا والحصول على العملات الأجنبية من خلال الأنشطة السيبرانية غير القانونية.وكانت لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي، قد أوصت في شهر إبريل الماضي بمعاقبة "ري" لقيادته مكتب الاستطلاع العام.وأضافت الوزارة أن الأفراد السبعة الآخرين الذين تم إدراجهم في قائمة العقوبات متورطون في تحقيق أرباح من خلال تجارة المواد اللازمة لإنتاج الأسلحة وتمويل البرامج النووية والصاروخية للنظام الكوري الشمالي.وتعد هذه هي المرّة الثانية عشرة من العقوبات المستقلة التي تفرضها سيول على كوريا الشمالية خلال هذا العام، والرابعة عشرة منذ انطلاق إدارة الرئيس "يون صوك يول".