انتعاش معنويات المستهلكين في كوريا خلال شهر ديسمبر

Photo : YONHAP News

تحسنت معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ خمسة أشهر خلال شهر ديسمبر الجاري، وذلك على خلفية تلميحات بأنه لن يتم رفع سعر الفائدة بواسطة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء إن مؤشر ثقة المستهلك المركب قد ارتفع بمقدار 2.3 نقطة على أساس شهري، ليصل إلى 99.5 نقطة في ديسمبر، لكنه لا يزال أقل من المستوى القياسي البالغ 100 نقطة، وهو ما يدل على أن عدد المتشائمين لا يزال يفوق عدد المتفائلين بشأن مستقبل الاقتصاد.ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع يتجاوز سلسلة هبوطية استمرت أربعة أشهر كانت قد بدأت في شهر أغسطس، وقد أرجع مسؤول في البنك المركزي الكوري هذا التحسن إلى تباطؤ ارتفاع سعر الفائدة وسط الآمال بإنهاء ارتفاع سعر الفائدة بواسطة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.وبلغ التضخم المتوقع للعام القادم 3.2% في ديسمبر، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق، ليسجل أقل مستوى له منذ 20 شهرا، تحديدا منذ شهر أبريل من العام الماضي عندما بلغ 3.1%.ويُعزى هذا الانخفاض إلى زيادة انخفاض أسعار المنتجات النفطية نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية.