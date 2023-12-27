رواتب النساء في كوريا خلال العام الماضي تساوي 70% من رواتب الرجال

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تبين أن النساء في كوريا الجنوبية حصلن على 70% من الراتب الذي يحصل عليه الرجال خلال العام الماضي.وأوضح تقرير رسمي نشرته بشكل مشترك وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة ووزارة التوظيف والعمل اليوم الأربعاء، بلغ متوسط الأجر في الساعة للنساء العاملات 18 ألفا و113 وونا في عام 2022، أي 70% من متوسط أجر الرجال البالغ 25 ألفا و886 وون في الساعة.ومع ذلك، أشار التقرير الذي يعد الأول حول الأنشطة الاقتصادية للمرأة في كوريا، إلى أن هذه الفجوة في الأجور ظلت تتقلص تدريجيا من 64.8% في عام 2012 إلى 65.9% في عام 2017، ثم 69.8% في عام 2021، وأخيرا 70% في عام 2022.وبلغ متوسط الدخل الشهري للرجال 4 ملايين و120 ألف وون للرجال، ومليونين و680 ألف وون للنساء، خلال العام الماضي.وكانت هناك أيضا فجوة كبيرة في الأجور بين العاملات المنتظمات وغير المنتظمات، حيث بلغ الأجر بالساعة للعاملات المنتظمات في العام الماضي 19 ألفا و594 وون، أي حوالي 1.3 ضعف متوسط معدل الموظفات غير المنتظمات البالغ 14 ألفا و588 وون.