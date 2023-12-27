رئيس حزب قوة الشعب السابق يعلن رحيله ويخطط لحزب جديد

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من المقرر أن يعلن الرئيس السابق لحزب قوة الشعب الحاكم "لي جون صوك" عن رحيله من الحزب وإنشاء حزب جديد قبل الانتخابات العامة في شهر أبريل القادم.ويخطط رئيس حزب قوة الشعب السابق لعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن ذلك في قاعدته السياسية في منطقة "نو وان" في سيول، اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يعلن انشقاقه عن حزب قوة الشعب ونيته إنشاء حزب سياسي جديد.ويخطط "لي" لتشكيل لجنة تحضيرية واستكمال إطلاق حزب جديد في بداية أو منتصف الشهر القادم.ومن غير المرجح أن ينضم إليه في المؤتمر الصحفي مساعدوه المقربون، بينما أعرب عضو المجلس الأعلى السابق لحزب قوة الشعب "كيم يونغ تيه"، الذي كان مرتبطا بشكل وثيق مع "لي جون صوك"، عن موقفه الرافض للانضمام إلى الحزب الجديد.