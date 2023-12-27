اكتشاف إصابة جديدة بفيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى في بو صونغ

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ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى في مزارع الدواجن في كوريا الجنوبية إلى 25 حالة.ووفقا للمقر المركزي للكوارث والتدابير المضادة أمس الثلاثاء، تم اكتشاف الإصابة الجديدة في مزرعة للبط في منطقة "بو صونغ"، بمقاطعة جنوب "جولا". وقد تم تأكيد الإصابة بأنها عدوى بفيروس إنفلونزا الطيور "إتش 5" شديد العدوى.وأدى هذا الاكتشاف الجديد إلى رفع عدد حالات الإصابة التي تم اكتشافها حتى الآن في هذا الموسم في مزارع الدواجن إلى 25 حالة، منذ تأكيد الحالة الأولى في مزرعة بط في "غو هُنغ" بمقاطعة جنوب جولا يوم 4 ديسمبر.وأرسلت السلطات المسؤولة فريق استجابة أولية إلى المزرعة، لتطبيق إجراءات الحجر الصحي اللازمة على ما يبلغ حوالي 13 ألفا من الطيور الداجنة هناك، بما في ذلك فرض طوق حول المزارع وإجراء دراسات وبائية وتنفيذ عمليات ذبح طارئة.ودعت السلطات مزارع الدواجن إلى تعزيز جهود التطهير والتنفيذ الدقيق لقواعد الحجر الصحي من أجل منع انتشار المرض.