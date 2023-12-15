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تقرير بريطاني يتوقع أن تكون كوريا تاسع أكبر اقتصادات العالم في عام 2028

Write: 2023-12-27 12:41:38Update: 2023-12-27 15:54:59

تقرير بريطاني يتوقع أن تكون كوريا تاسع أكبر اقتصادات العالم في عام 2028

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تحتل كوريا الجنوبية المرتبة التاسعة عالميا في عام 2028 من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تقييم القوة الشرائية.
ووفقا لتقرير صادر عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني أمس الثلاثاء، من المتوقع أن يصل متوسط النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية في الفترة من عام 2024 وحتى عام 2028 إلى 2.2%.
وأشار التقرير إلى أن الانخفاض في معدلات المواليد الجدد سوف يؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي في كوريا الجنوبية، لأن الانخفاض الشديد في الخصوبة وزيادة الشيخوخة، سوف تتسبب في نقص القوى العاملة وزيادة الضغوط المالية على القطاع العام، وهو ما قد يؤدي بالتالي إلى حدوث ركود اقتصادي.
وتوقع التقرير أن تكون الصين أكبر اقتصادات العالم في عام 2037، متغلبة على الولايات المتحدة.
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