كوريا الجنوبية تعزز التعاون مع حلف الناتو في العام القادم

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تسعى الحكومة الكورية الجنوبية لتعزيز التعاون مع منظمة حلف شمال الأطلنطي، "ناتو"، خلال العام القادم.وقالت وزارة الخارجية الكورية أمس الثلاثاء إن الحكومة سوف تستمر في تعزيز التعاون مع حلف الناتو خلال العام القادم الذي يصادف الذكرى الـ75 على تأسيسه، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية كوريا الهادفة إلى الإسهام في الحرية والسلام والازدهار عالميا.وأكدت الوزارة أنها سوف تتعاون بشكل وثيق مع حلف الناتو لتحقيق نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن البيان المشترك الصادر في أعقاب قمة الناتو هذا العام أدان لأول مرة منذ خمس سنوات برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.وكان حلف الناتو قد دعا كلا من كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزلندا للمشاركة في قمته هذا العام، للعام الثاني على التوالي، ضمن مساعي الحلف، الذي يضم الولايات المتحدة والدول الغربية، لتعزيز العلاقات مع دول آسيا والمحيط الهادئ.