8.4 % انخفاضا في عدد المواليد الجدد في كوريا خلال أكتوبر

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تبين أن عدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية قد سجل انخفاضا بنسبة تزيد عن 8% خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وللشهر الثالث عشر على التوالي.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد المواليد الجدد في أكتوبر 18 ألفا و904 أطفال، بانخفاض نسبته 8.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بعد أن كان قد شهد انخفاضا بنسبة 12.8% في شهر أغسطس، و14.6% في سبتمبر.وأشار التقرير إلى أن معدل المواليد الخام، وهو عدد المواليد الجدد لكل ألف من السكان، بلغ 4.4 مولود في أكتوبر، بانخفاض مقداره 0.4 مولود مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أما عدد الوفيات فبلغ 30 ألفا و793 حالة وفاة في أكتوبر، بزيادة نسبتها 3.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبهذا يكون عدد السكان في كوريا الجنوبية قد انخفض بمقدار 11 ألفا و889 نسمة.