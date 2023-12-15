السياسية لجنة الانتخابات تدرس إضافة فرز يدوي للأصوات إلى الفرز الإلكتروني

من المتوقع حدوث تغيير كبير في إجراءات فرز أصوات الناخبين في كوريا، بدءا من الانتخابات العامة المقرر لها شهر أبريل القادم.

وتجري لجنة الانتخابات الوطنية حاليا دراسة حول إمكانية إضافة فرز يدوي للأصوات إلى الفرز الإلكتروني من أجل ضمان موثوقية وشفافية الانتخابات، واللتين تعتبران قاعدتين أساسيتين للديمقراطية.

وتدرس لجنة الانتخابات إمكانية إضافة الفرز اليدوي للفرز الإلكتروني بحيث يتم تطبيق هذا النظام بدءا من الانتخابات العامة في أبريل.

وتعليقا على ذلك، أشار "يو سانغ بوم" النائب البرلماني عن حزب قوة الشعب الحاكم إلى أنه من الصعب على مراقبي عملية فرز الأصوات التأكد مما إذا كانت أوراق الاقتراع مختومة بشكل صحيح أم لا تحت نظام الفزر الإلكتروني فقط.

وأوضحت لجنة إدارة الانتخابات أنها تدرس تطبيق النظام اليدوي على عملية فرز الأصوات مراعاة للشكوك المثارة مرارا بشأن تزوير الانتخابات، رغم أنه تم التأكد من مصداقية الآلات الإلكترونية لفزر الأصوات خلال العديد من الانتخابات السابقة.

وتبين أن لجنة الانتخابات تدرس أيضا السماح للموظفين الحكوميين فقط بالوصول إلى صناديق وأوراق الاقتراع.