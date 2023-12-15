كوريا تجري مشاورات مع بولندا بشأن الالتزام بصفقات تصدير الأسلحة

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صرحت وزارة الخارجية الكورية بأنها تجري حاليا مشاورات مع الحكومة البولندية عبر القنوات الدبلوماسية بشأن التزام الحكومة الجديدة في بولندا بالصفقات التي كان قد تم توقيعها بين الشركات الكورية وحكومة بولندا السابقة من أجل تصدير أسحلة.وقال مسؤول في الوزارة أمس الثلاثاء إن مشاورات واسعة النطاق تجري حاليا بين الحكومتين الكورية والبولندية عبر القنوات الدبلوماسية بشأن الالتزام بالاتفاقيات والصفقات الموقعة بينهما بغض النظر عن تغير السلطة في بولندا.وبلغت قيمة الصفقات الموقعة بين الشركات الكورية والحكومة البولندية لتصدير منتجات دفاعية، 17.3 مليار دولار في العام الماضي، فيما تتراوح قيمة الصفقات الموقعة هذا العام بين 13 مليارا و14 مليار دولار.وبلغت حصة بولندا من إجمالي حجم صادرات كوريا من المنتجات الدفاعية 32% هذا العام، بعد أن كانت 72% في العام الماضي.