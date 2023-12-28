شركة تيه يونغ للإنشاءات تتخذ خطوات لتسوية ديونها

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بدأت شركة "تيه يونغ" للهندسة والإنشاء عمليا في اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة تفعيل "قانون تعزيز إعادة هيكلة الشركات"، الذي يهدف إلى تيسير تسوية الشركات المتعثرة ماليا خارج المحكمة.وصرح مسؤول في شركة "واي تي" القابضة، وهي الشركة المالكة لشركة "تيه يونغ"، لوكالة "يونهاب" للأنباء أمس الأربعاء بأن الشركة تدرس جميع الخيارات المتاحة، وذلك عندما سئل عما إذا كانت الشركة ستتقدم بطلب للحصول على إجراءات الإنقاذ المالي، موضحا أنه لم يتم تحديد أي شيء بعد.ويتناقض هذا الرد بصورة صارخة مع ما حدث قبل أسبوعين، عندما أنكرت الشركة قطعيا إمكانية اتخاذ إجراءات التسوية عندما انخفضت أسهمها بدرجة حادة بعد تفشي شائعات ذات صلة.ويقال إن شركة البناء، التي تعاني من مشكلات في السيولة بسبب تمويل المشروعات العقارية، تقوم بفحص إجراءات التسوية من خلال مكتب محاماة.وتتزايد المخاوف من أنه إذا تقدمت الشركة، التي تحتل المرتبة 16 في البلاد من حيث قدرات البناء، بطلب لتسوية ديونها، فقد تواجه صناعة البناء أزمة.وفي أعقاب شائعات التسوية، انخفضت أسهم "تيه يونغ" بنسبة 20% تقريبا يوم الأربعاء مقارنة بيوم الثلاثاء.