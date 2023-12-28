كوريا تضع معايير لحماية حقوق النشر من الاستخدامات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

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توصلت الحكومة إلى معيار لحماية حقوق النشر في الاستخدامات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، في محاولة لتقليل الارتباك في السوق بسبب انتشار الاستخدام التجاري لتقنيات الذكاء الاصطناعي.وكشف وزير الثقافة "يو إين تشون" أمس الأربعاء عن استراتيجيات لجعل كوريا الجنوبية دولة قوية في مجال حقوق النشر، والتي تضمنت وضع تلك المعايير.وشدد "يو" على الحاجة إلى الاستجابة الفعالة والاستباقية في البيئة الجديدة لحقوق النشر، قائلا إنه يعتقد بقوة أن تغييرات كبرى ستحدث في حقوق النشر في عام 2024.وتهدف وزارة الثقافة إلى توسيع حجم الصناعات ذات الصلة من حوالي 245 تريليون وون في عام 2022 إلى 430 تريليون وون بحلول عام 2027، وزيادة حجم صادرات حقوق النشر من 15.5 مليار دولار إلى 25 مليار دولار خلال نفس الفترة.وتسعى الوزارة أيضا إلى رفع مكانة كوريا الجنوبية في فئة حقوق النشر في "مؤشر الغرفة الدولية للملكية الفكرية" من المركز السابع إلى الخامس بحلول عام 2027.ولتحقيق هذه الغاية، وضعت الوزارة أربع استراتيجيات، وهي الاستجابة الاستباقية للذكاء الاصطناعي، ومعالجة البقاع العمياء في قوانين حقوق الطبع والنشر، وتعزيز شفافية صناعات حقوق الطبع والنشر، والتصدي بنشاط لتوزيع المحتوى غير القانوني في الخارج.