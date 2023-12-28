كبار مسؤولي كوريا الشمالية يحضرون اجتماع الحزب الحاكم في سيارات فاخرة

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كشفت كوريا الشمالية عن لقطات تظهر كبار مسؤوليها وهم يركبون أرقى طرازات "مرسيدس بنز"، في محاولة واضحة للتباهي بقدرتها على التهرب من العقوبات الدولية.ونشر التليفزيون المركزي الكوري تقريرا يوم الأربعاء يتضمن تسجيلات مصورة لثلاثة من كبار المسؤولين في الشمال يصلون إلى مكان انعقاد الاجتماع العام التاسع للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الحاكم، وكانوا يركبون سيارات "مرسيدس بنز" من الفئة "إس".وكان المسؤولون الثلاثة هم رئيس الوزراء "كيم توك هون"، وأمين اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم "جو يونغ وان"، ورئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى "تشيه ريونغ هيه".كما شوهد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" عدة مرات وهو يقود سيارة "مرسيدس بنز" بنفسه، وكان آخر ظهور له يوم الأربعاء الماضي عندما ظهر في سيارة ليموزين من طراز "مايباخ" في حفل أقيم لتشجيع الجنود الذين شاركوا في إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "هوا صونغ 18" الذي يعمل بالوقود الصلب.ويعتبر تصدير تلك السيارات الفاخرة إلى كوريا الشمالية انتهاكا لعقوبات مجلس الأمن الدولي المفروضة على بيونغ يانغ.