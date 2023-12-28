ثبات مؤشر معنويات شركات التصنيع الكورية في ديسمبر

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ظل مؤشر معنويات الشركات المصنعة في كوريا الجنوبية ثابتا في ديسمبر، مع تدهور أداء بعض الصناعات وانتعاش الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، سجل مؤشر مسح الأعمال للشركات المصنعة 70 نقطة في ديسمبر، دون تغيير عن الشهر السابق. وتشير القراءة الأقل من 100 نقطة إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وكان المؤشر قد سجل زيادة لمدة 3 أشهر متتالية بدءا من شهر أغسطس.وعزا البنك المركزي هذا الثبات إلى ضعف أداء شركات المنتجات الكيماوية والأعمال المعدنية، مع تحسن أداء الصناعات المرتبطة بأشباه الموصلات.وارتفعت قيمة المؤشر للشركات غير المصنعة، والتي تشمل المطاعم ومتاجر الجملة والتجزئة، بمقدار نقطة واحدة إلى 70 نقطة أيضا.ومن ناحية أخرى، بلغت توقعات الأعمال للشركات المحلية لشهر يناير 68 نقطة، بانخفاض قدره نقطة واحدة عن الشهر السابق.