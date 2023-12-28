تطبيق التدابير الطارئة للحد من الغبار الناعم لأول مرة في فصل الشتاء

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طبقت الحكومة الكورية مجموعة من الإجراءات الطارئة للحد من تلوث الهواء بالغبار الناعم في سيول والمناطق المحيطة بها لأول مرة في فصل الشتاء.وتشمل إجراءات الحد من الغبار الناعم الطارئة التي اتخذتها وزارة البيئة، والتي تسري من الساعة 6 صباحا حتى 9 من مساء اليوم الخميس، فرض القيادة بالتناوب للمؤسسات العامة في سيول و"إنتشون" ومقاطعة "كيونغ كي".وتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ عندما يكون من المتوقع أن يتجاوز متوسط تركيز الغبار الدقيق 50 ميكروغراما لكل متر مكعب في اليوم التالي.وتماشيا مع هذه الإجراءات، سيتم منع المركبات ذات الانبعاثات من الدرجة الخامسة من العمل في سيول والمنطقة المحيطة بها، بينما سيُطلب من مواقع البناء تقليل العمليات واستخدام أغطية محكمة ضد الغبار لمنع الجسيمات التي تنتقل عن طريق الجو.وسوف يتعين على محطات الطاقة التي تعمل بالفحم تقليل أو وقف عملياتها.ومن المقرر أن يصل مستوى الغبار الدقيق إلى المستوى "سيئ" في سيول وإنتشون ومقاطعة "كيونغ كي" و"سيجونغ" ومقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، حيث يُتوقع أن يتجاوز التركيز 50 ميكروغراما لكل متر مكعب.