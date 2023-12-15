البرلمان يصوت على مشروعي قانون لإجراء تحقيقات خاصة اليوم الخميس

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سيعقد البرلمان الكوري جلسة عامة اليوم الخميس للتصويت على مشروعي قانون يسعيان إلى تعيين مستشاري تحقيق مستقلين، للتحقيق مع السيدة الأولى "كيم كيون هي" والتحقيق في فضيحة التطوير العقاري في "ديه جانغ دونغ".ويهدف مشروع القانون المسمى بـ "نادي الخمسة مليارات وون" إلى إطلاق تحقيق مستقل في تهم الرشوة المتعلقة بفضيحة "ديه جانغ دونغ"، يدعو التشريع الآخر إلى تعيين مستشار خاص للتحقيق في مزاعم تورط السيدة الأولى في قضية التلاعب بالأسهم لشركة "دويتشه موتور".وسيتم تقديم مشروعات القوانين، التي أقرها البرلمان في أبريل، تلقائيا إلى الجلسة العامة اليوم الخميس بما يتماشى مع قانون الجمعية الوطنية.ويعارض حزب قوة الشعب الحاكم هذين التشريعين، مشيرا إلى أنهما "مشروعات قوانين خبيثة تستهدف الانتخابات العامة"، في حين أعرب الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، عن عزمه على تمريرهما خلال الجلسة العامة اليوم الخميس.ومن المرجح أن يتم تمرير مشروعات القوانين بسلاسة، نظرا لأن الحزب الديمقراطي وحزب العدالة الصغير يدعمان تمرير مشروعات القوانين، ولديهما 167 مقعدا و6 مقاعد على التوالي؛ في حين أن حزب قوة الشعب لديه 112 مقعدا.ومن الممكن أيضا تقديم مشروع قانون خاص يتعلق بحادث التدافع المميت الذي وقع في"إي تيه وان" في أكتوبر من العام الماضي، والذي يسعى إلى ضمان حقوق ضحايا الحادث الذي أدى إلى مقتل 159 شخصا خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الهالوين.