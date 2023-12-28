تحسن الناتج الصناعي والاستهلاك في كوريا خلال شهر نوفمبر

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سجل الناتج الصناعي نموا في الشهر الماضي، بفضل الأداء القوي لصناعة أشباه الموصلات.وقالت هيئة الإحصاء الكورية اليوم الخميس إن مؤشر الناتج الصناعي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 0.5% عن الشهر السابق ليصل إلى 111.6 نقطة في نوفمبر، مسجلا زيادة بعد تراجعه في أكتوبر.وقاد الإنتاج في الصناعات التحويلية نمو المؤشر، حيث ارتفع بنسبة 3.3% على أساس شهري ليسجل أكبر نمو منذ أغسطس.وزاد ناتج إنتاج أشباه الموصلات بنسبة 12.8%، بينما ارتفعت صناعة معدات الآلات بنسبة 8%.ومن ناحية أخرى، ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 1% على أساس شهري، في حين تراجع الاستثمار في المنشآت بنسبة 2.6% في نوفمبر.وانخفض المؤشر المتزامن المركب، الذي يقيس المرحلة الحالية من دورة الأعمال، بمقدار 0.1 نقطة على أساس شهري إلى 98.9 نقطة، في حين ارتفع المؤشر الرائد المركب، الذي يتوقع دورة الأعمال المستقبلية، بمقدار 0.2 نقطة إلى 99.9 نقطة.