روسيا تحذر من اتخاذ إجراءات انتقامية ضد قيود التصدير التي فرضتها كوريا الجنوبية

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حذرت الحكومة الروسية أمس الأربعاء من اتخاذ إجراءات انتقامية ضد قيود التصدير التي فرضتها كوريا الجنوبية على موسكو.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا" في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن قرار سيول الأخير بإضافة المزيد من العناصر إلى قائمة حظر التصدير بناء على طلب الولايات المتحدة هو قرار "غير ودي"، محذرة من أنه سيضر باقتصاد كوريا الجنوبية وصناعاتها.ثم أضافت أن روسيا لديها الحق في الرد على هذه الخطوة، وأنه لا ينبغي للشعب الكوري الجنوبي أن يتفاجأ بذلك.وتأتي تعليقات روسيا بعد أن أصدرت وزارة التجارة الكورية الجنوبية إشعارا مسبقا بمراجعات لإعلان متعلق بتصدير واستيراد المواد الإستراتيجية، حيث أضافت 682 عنصرا إلى قائمة المواد الخاضعة لإصدار ترخيص قبل التصدير إلى روسيا.ستؤدي الإضافة إلى مضاعفة عدد عناصر القائمة إلى ألف و159 عنصرا.