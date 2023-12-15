اختيار السفينة كوانغ جو كأفضل سفينة مدفعية قتالية

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تم اختيار السفينة الحربية "كوانغ جو" كأفضل سفينة مدفعية لدى القوات البحرية الكورية الجنوبية.وأقامت القوات البحرية الكورية حفلا لتوزيع جوائز أفضل سفن مدفعية قتالية، منحت فيه الجائزة الأولى للسفينة "كوانغ جو" التابعة للأسطول الثالث.وأوضحت قيادة القوات البحرية الكورية أنها ظلت تجري تقييمات للسفن الحربية منذ عام 1988، مما ساهم بشكل كبير في تحسين القدرات القتالية للسفن الحربية، مع الأخذ في الاعتبار مهام السفن وخصائصها، بحيث يتم اختيار السفينة الحاصلة على أعلى الدرجات الإجمالية كأفضل سفينة مدفعية قتالية.وأشارت إلى أن السفينة كوانغ جو وضعت بعناية خطة تدريبية لتحسين قدراتها القتالية، بما في ذلك التدريب على الأسلحة، واختبار النيران والسيطرة عليها، والتدريب على إطلاق النار، وصد النيران المعادية.وتعليقا على ذلك، قال المقدم بحري "كيم هيون سُنغ" قائد السفينة كوانغ جو إنه يشعر بالفخر لاختيار السفينة هذا العام كأفضل سفينة مدفعية قتالية، وقال إن هذا الشرف يعود لجهود جميع أفراد الطاقم الذين قدموا أعلى مستوى من الأداء القتالي.