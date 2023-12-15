السفارة الإسرائيلية لدى كوريا تنشر وتحذف فيديو لاختطاف مدنيين في سيول

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قامت السفارة الإسرائيلية لدى كوريا الجنوبية بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يصور اختطاف مدنيين في العاصمة الكورية سيول، وذلك من أجل الترويج لموقفها بشأن الهجوم الذي تعرضت له من قبل حركة "حماس" الفلسطينية، لكنها حذفته بعد يوم واحد فقط.وكانت السفارة الإسرائيلية قد أنتجت ونشرت ذلك الفيديو الذي يصور قصة اختطاف امرأة شابة لديها ابنتان في عمل إرهابي تخيلي حدث في العاصمة سيول يوم الكريسماس، وذلك عبر فيسبوك ويوتيوب وإكس وغيرها.وظهرت في الفيديو امرأة أصيبت بقذيفة سقطت على أحد المباني في أثناء أداء ابنتها عرضا مدرسيا يوم الكريسماس، وتم اختطافها لاحقا بواسطة مهاجم ملثم.وفي نهاية الفيديو يظهر عنوان فرعي يقول: "تخيلْوا لو حدث لكم شيء كهذا"، وتلاه تعريف بالأضرار التي لحقت بالإسرائيليين بسبب هجوم حماس في شهر أكتوبر الماضي.وكشفت السفارة الإسرائيلية عن إنتاجها لذلك الفيديو في بيان صحفي أصدرته أول من أمس الثلاثاء، موضحة أن الفيديو، الذي يصور قصة حول هجوم إرهابي يقع في يوم عيد الميلاد، يهدف إلى نقل مشاعر الإسرائيليين بشكل أفضل إلى الشعب الكوري.لكن استمرار الانتقادات بأن محتوى الفيديو كان دعائيا ويستهدف تبرير الحرب الإسرائيلية الشاملة في قطاع غزة، قد أدت إلى أن تحذفه السفارة بعد يوم واحد فقط من نشره.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية إن قتل واختطاف حماس للمدنيين الإسرائيليين لا يمكن تبريره، لكنه من غير المناسب أن تقوم السفارة الإسرائيلية في كوريا بإنتاج وتوزيع شريط فيديو يقارن ذلك بالوضع الأمني ​​في دولة أخرى.كما أوضحت وزارة الخارجية الكورية أنها نقلت هذه المخاوف إلى السفارة الإسرائيلية.يذكر أن السفارة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة قد أنتجب ونشرت فيديو بنفس المحتوى باستخدام مدينة لندن كخلفية، حيث يُعتقد أن الحكومة الإسرائيلية تنفذ أعمالا دعائية مماثلة في دول متعددة.