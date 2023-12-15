3.6 % ارتفاعا في أسعار المستهلك في كوريا هذا العام

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قال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية إن معدل الارتفاع في أسعار الستهلكين قد بلغ 3.6% هذا العام، بزيادة 0.3% عن توقعات الحكومة في شهر يوليو الماضي.وكان معدل الارتفاع في أسعار المستهلكين في العام الماضي قد بلغ 5.1%.وحسب المجالات، شهدت أسعار الكهرباء والغاز والماء ارتفاعا بنسبة 20%، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ أن بدأ إعداد الإحصاءات ذات الصلة في عام 2010.وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 6%، فيما سجلت أسعار الأغذية الطازجة ارتفاعا بنسبة 6.8%.وشهدت أسعار القهوة ارتفاعا بنسبة 12.6%، وملابس الأطفال بنسبة 10.9%، والمخبوزات بنسبة 9.5%.أما أسعار المنتجات النفطية فسجلت انخفاضا بنسبة 11% هذا العام، نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية، بعد أن كانت قد شهدت ارتفاعا بنسبة 22.2% في العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن أسعار المستهلكين في شهر ديسمبر شهدت ارتفاعا بنسبة 3.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك ارتفاعا بأكثر من 3% للشهر الخامس على التوالي.وتوقع البنك المركزي الكوري أن يتباطأ معدل ارتفاع التضخم إذا لم ترتفع أسعار المنتجات الزراعية والنفطية.