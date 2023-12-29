الرئيس يعين 5 وزراء جدد لإكمال التعديل الوزاري

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أعلن المكتب الرئاسي الكوري أن الرئيس "يون صوك يول" وافق على تعيين خمسة وزراء جدد اليوم الجمعة.وبناء على تلك التعيينات، سيتولى "تشيه سانغ موك"، السكرتير الرئاسي السابق للشؤون الاقتصادية، منصب وزير المالية ونائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بينما ستتولى "سونغ مي ريونغ"، كبيرة الباحثين السابقة في معهد الاقتصاد الريفي الكوري، منصب وزيرة الزراعة. كما وافق الرئيس على تعيين "كانغ دو هيونغ"، رئيس المعهد الكوري لعلوم وتكنولوجيا المحيطات، وزيرا جديدا للمحيطات، وتعيين النائب الثاني لوزير الخارجية "أوه يونغ جو" وزيرا للشركات الصغيرة والمتوسطة، و"كيم هونغ إيل" رئيسا للجنة الاتصالات الكورية.وتأتي هذه التغييرات بعد تعيين وزير جديد للأراضي والنقل ووزير جديد لوزارة المحاربين القدامى يوم الجمعة الماضي، ضمن التعديل الوزاري الكبير مؤخرا.ومن المقرر عقد جلسات استماع برلمانية للمرشح لمنصب وزير الخارجية "تشو تيه يول" والمرشح لمنصب رئيس المخابرات "تشو تيه يونغ" الشهر القادم.ويخطط الرئيس يون للإعلان عن المرشح لمنصب وزير العدل قريبا.