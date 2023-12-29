شرطة سيول تستعد لأحداث استقبال العام الجديد

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ستنفذ شرطة العاصمة الكورية سيول تدابير شاملة لضمان السلامة في أماكن استقبال غروب الشمس وشروقها التي تُقام في آخر يوم من العام ومطلع العام الجديد، حيث من المتوقع أن يشارك في تلك الأحداث السنوية هذا العام ما يصل إلى حوالي 173 ألف شخص للترحيب بالعام الجديد، يوميْ الأحد والاثنين.وأعلنت شرطة العاصمة سيول اليوم الجمعة أنها قررت نشر 3265 ضابطا لإدارة السلامة في 18 حدثا لشروق الشمس وغروبها، من المقرر عقدها في سيول.وفي هذا السياق، سيتم إرسال حوالي 2490 فردا لحضور حفل قرع الأجراس هذا العام في ليلة رأس السنة الجديدة في جناح "بو شين غاك" في وسط العاصمة.وتخطط الشرطة لنشر وحدات خاصة في ستة مواقع للتحضير للرد على هجوم إرهابي محتمل، وإدارة الحشود في محطات مترو الأنفاق القريبة من جناح "بو شين غاك"، كما سيتم إرسال أكثر من 800 ضابط شرطة إلى حدث العد التنازلي في برج لوتي العالمي في جنوب سيول، وحدث شروق الشمس على جبل "أتشا سان" لضمان سلامة المشاركين في تلك الأحداث.