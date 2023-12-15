الكونغرس الأمريكي يفشل في تمديد القانون الخاص بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية

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أصبح من غير المرجح أن يمرر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون لإعادة تفويض قانون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، حيث ظل مشروع القانون لتمديد القانون الخاص بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية معلقا في مجلسيْ النواب والشيوخ الأمريكيين دون المصادقة عليه حتى يوم أمس الخميس الثامن العشرين من ديسمبر.وبالتالي، يبدو أنه سيكون من المستحيل تمديد القانون الخاص بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية قبل نهاية هذا العام، نظرا لأن مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين مغلقان حاليا بسبب عطلة عيد الميلاد في الولايات المتحدة.وكانت الولايات المتحدة قد مررت القانون الخاص بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية لأول مرة في عام 2004، ومددته 3 مرات في أعوام 2008 و2012 و2018.وقد انتهت صلاحية القانون يوم الثلاثين من شهر سبتمبر من العام الماضي، ولم يتم تمديده حتى الآن.ويقضي هذا القانون ببذل جهود للم شمل الأسر المشتتة في الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في أعقاب الحرب الأهلية الكورية، وتعيين مبعوث خاص بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ودعم وسائل الإعلام لضمان حرية الحصول على المعلومات في كوريا الشمالية، وتقديم مساعدات إنسانية للمواطنين الكوريين الشماليين.