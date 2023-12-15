سيول تؤكد بدء كوريا الشمالية في تشغيل مفاعل الماء الخفيف

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قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي "شين وان شيك" إن كوريا الشمالية قد بدأت بالفعل في تشغيل مفاعلها الذي يعمل بالماء الخفيف في منشأة يونغ بيون النووية في صيف هذا العام.وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت أنه تم رصد عملية تصريف مياه ساخنة من نظام التبريد في مفاعل الماء الخفيف، منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي.وقد بدأت كوريا الشمالية في بناء ذات المفاعل التجريبي الذي يعمل بالماء الخفيف وتصل طاقته ِإلى 30 ميغاواط، داخل منشأة يونغ بيون النووية، في شهر مايو من عام 2010.وتوقع الوزير "شين" أن يبدأ التشغيل الرسمي لهذا المفاعل النووي في صيف العام القادم 2024، لكنه أشار إلى أن الادعاءات التي تفيد باحتمال قيام كوريا الشمالية بإنتاج المزيد من الرؤوس النووية باستخدام مفاعل الماء الخفيف عير موثوقة، موضحا أنه لا توجد أي دولة تمكنت من إنتاج أسلحة نووية باستخدام مفاعلات الماء الخفيف، وقال إنه من المعتاد أن يتم استخدام مفاعلات الماء الخفيف في توليد الطاقة الكهربائية.لكن الوزير "شين" لم يستبعد في الوقت نفسه إمكانية أن تستخدم كوريا الشمالية ذلك المفاعل لاختبار مفاعلات صغيرة الحجم مجهزة خصيصا للغواصات النووية، أو إنتاج مادة التريتيوم المستخدمة في صنع القنابل الهيدروجينية.