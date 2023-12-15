كوريا الشمالية تناقش تنمية الصناعات الخفيفة وميزانية الدولة في اجتماع حزبها الحاكم

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في اليوم الثالث من اجتماعات اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، تمت مناقشة سبل تنمية الصناعات الخفيفة وميزانية الدولة للعام القادم 2024.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة إن اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم واصلت جلستها العامة أمس الخميس، حيث ناقشت فيها القضايا المتعلقة بتنمية الصناعات الخفيفة.وخلال الجلسة، دعا الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" المؤسسات والهيئات والمنظمات الحزبية والحكومية ذات الصلة، وكذلك مصانع الأزياء المدرسية، إلى تحمل المزيد من المسؤولية، والابتكار المتجدد لإنتاج الضروريات الخاصة بطلاب المدارس.ويرى المراقبون أن دعوة "كيم" إلى بذل المزيد من الجهد لإنتاج ضروريات طلاب المدارس يعد خطوة لمنع الشباب من التعرض للرأسمالية، وغرس صورة إيجابية له كزعيم يهتم بالشعب.وأضاف تقرير وكالة الأنباء المركزية أن مشروع ميزانية العام القادم سيتم إقراره في اجتماع مجلس الشعب الأعلى المقرر عقده يوم الخامس عشر من شهر يناير القادم.ومن المتوقع أن يقوم "كيم" بالكشف عن نتائج اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال في اليوم الأخير من اجتماع اللجنة.