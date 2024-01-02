كوريا تبدأ فترة عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي

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بدأت كوريا الجنوبية فترة عملها لمدة عامين كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الاثنين، أول أيام العام الجديد.وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تعمل فيها كوريا الجنوبية في مجلس الأمن كواحدة من الدول العشر الأعضاء المنتخبين، بعد عضويتها في عاميْ 1996 و2013. ويتمتع الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن بنفس الوضع الذي يتمتع به الأعضاء الدائمون، باستثناء حق النقض، كما أن لديهم الحق في الدعوة لعقد اجتماع عندما ينتخبون لرئاسة المجلس. وتخطط الحكومة الكورية لاستخدام هذه السلطات من أجل رفع مستوى الوعي العالمي باستفزازات كوريا الشمالية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى قيادة المجلس للتعامل مع مشاكل الأمن السيبراني والقضايا الأخرى.وأشارت وزارة الخارجية في سيول إلى الدور المتزايد للأعضاء غير الدائمين وسط الصراعات بين الأعضاء الدائمين، موضحة أنه أصبح من المهم للأعضاء غير الدائمين إقناع نظرائهم الدائمين وإيجاد حلول وسط.وأضافت الوزارة أن كوريا الجنوبية ستقوم على مدار عامين بدور مسؤول في ضمان استجابة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل فعال للقضايا الرئيسية، مثل قضايا كوريا الشمالية والأزمة الأوكرانية والصراع بين إسرائيل وحماس.