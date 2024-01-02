6 قتلى على الأقل بعد زلزال اليابان أمس الاثنين

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لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات في سلسلة من الزلازل القوية التي ضربت اليابان أمس الاثنين، وهو ما أدى إلى إصدار تحذيرات من تسونامي وأوامر بالإخلاء.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن الهزات الارتدادية ظلت مستمرة حتى صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة شبه جزيرة "نوتو" في الساعة 4:06 من مساء أمس الاثنين، وتلاه أقوى زلزال في الساعة 4:10 مساء، بقوة بلغت 7.6 درجة.وأضاف التقرير أن الزلزال الكبير وقع على عمق ضحل للغاية، وكان مركزه على بعد 30 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة "واجيما" في محافظة "إيشيكاوا".ووفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون العامة اليابانية "إن إتش كي"، استمرت الهزات الارتدادية حتى الصباح في "إيشيكاوا" والمقاطعات المجاورة بعد أقوى زلزال، منها هزة بقوة 4.9 درجة ضربت المنطقة في الساعة 4:42 من صباح اليوم الثلاثاء.وأشار التقرير أيضا إلى أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة أعقبه 93 هزة في نفس المنطقة حتى منتصف الليل، وهو ما أدى إلى إصدار تحذيرات من تسونامي في كل من "هونشو" و"هوكايدو" ومناطق أخرى تم تخفيض قوة التحذير فيها لاحقا.