كوريا الجنوبية تجري مناورات مدفعية في أول يوم من السنة الجديدة

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استهل الجيشُ الكوري الجنوبي العامَ الجديد بإجراء تدريبات مدفعية في مقاطعة "كانغ وان"، أمس الاثنين.وقال الجيش إن حوالي 330 من أفراد الخدمة في لواء مدفعي من فرقة المشاة الثالثة قد أطلقوا حوالي 150 طلقة مدفعية في أثناء التدريب في منطقة خط المواجهة المركزي، لمحاكاة سيناريو تفتح فيه قوات العدو النار أولا. وبموجب ذلك السيناريو، اكتشف رادار كشف المدفعية والمركبات الجوية بدون طيار التابعة للجيش استفزازات من قبل العدو، ومن ثم رد عليها بإطلاق طلقات مدفعية.وقال المتحدث العسكري النقيب "بيك جونغ تشان" في بيان أصدره أمس إنه من خلال هذا التدريب الأول على المدفعية في عام 2024، أكد الجيش مرة أخرى استعداده وقدرته على الانتقام الفوري من العدو في حالة حدوث عدوان مسلح.وفي الوقت نفسه، قام رئيس أركان الجيش "باك آن سو" بزيارة لميدان تدريب في منطقة "بوتشون" بمقاطعة "كيونغ كي" أمس الاثنين، للالتقاء بالجنود الذين أجروا تدريبات على الرماية القتالية لمدة ثمانية أيام على الرغم من موجة البرد، كما زار وحدة القيادة الاستراتيجية الصاروخية في مقاطعة "كانغ وان".