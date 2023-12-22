جماعة مسلحة تطلق سراح مواطنيْن كوريين في نيجيريا

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أطلقت جماعة مسلحة في نيجريا سراح اثنين من المواطنين الكوريين كانت قد اختطفتهما قبل 17 يوما.وصرحت وزارة الخارجية الكورية بأنه تم إطلاق سراح المواطنيْن الكوريين يوم الجمعة الماضي، موضحة أنهما موظفان تابعان لشركة "ديه وو" الكورية للمقاولات، وكانا قد اختطفا يوم 12 ديسمبر في ولاية "ريفرز" في جنوب نيجيريا.وأضاف مصدر مسؤول في الوزارة أنهما في حالة جيدة، وأنهما أجريا مكالمات هاتفية مع ذويهما بعد الانتقال إلى منطقة آمنة والخضوع لفحوص طبية.وأوضح المصدر أن 4 حراس وسائقيْن نيجيريين كانوا معهما قد لقوا مصرعهم برصاص أفراد الجماعة المسلحة حين اختطافهم.وقد أجرى وزير الخارجية "بارك جين" مكالمة هاتفية للاطمئنان عليهما، كما ظلت الحكومة الكورية تبذل جهودا متواصلة حسب أوامر الرئيس "يون صوك يول" لتأمين سلامتهما، حيث شكلت فريقا للتعامل مع هذه المشكلة في أعقاب تلقيها بلاغا حول الحادث، مع بذل جهود دبلوماسية لإطلاق سراحهما.ويقول المراقبون إن نيجيريا تشهد الكثير من حوادث الاختطاف من أجل الحصول على فدية عن الرهائن، حيث وقعت 800 حالة اختطاف هناك خلال العام الماضي، و1129 حالة في العام الأسبق.الجدير بالذكر أن العديد من الشركات الكورية الكبرى في قطاع الإنشاءات تعمل حاليا في نيجيريا، ويوجد حوالي 340 عاملا كوريا تابعين لها هناك.