لا أضرار بين الكوريين في اليابان بسبب الزلزال الأخير

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قالت وزارة الخارجية الكورية إنها تقوم حاليا بالتحقق من وجود أي أضرار قد تكون قد لحقت بالمواطنين الكوريين المقيمين في اليابان نتيجة للزلزال القوي الذي صرب منطقة "إيشيكاوا"، أمس الاثنين.وصرح مسؤول في وزارة الخارجية في سيول بأن الوزارة لم تتلق أي بلاغات عن وقوع أضرار بين الكوريين المقيمين في اليابان حتى الساعة الثامنة من مساء أمس.وأوضحت الوزارة أن السفارة الكورية في طوكيو مستمرة في مراقبة الوضع، وأنها بعثت برسائل نصيّة لجميع الكوريين المقيمين في اليابان لضمان سلامتهم، وأنها مستعدة لتقديم مساعدات قنصلية لهم عند الضرورة.من ناحية أخرى، قالت لجنة سلامة الطاقة النووية الكورية إنه لم تحدث حتى الآن أي هزة أرضية محسوسة في مناطق محطات الطاقة النووية على الساحل الشرقي الكوري المواجه لليابان.وأشارت إلى أنها تراقب التطورات تأهبا لحدوث المزيد من الارتفاع في موجات التسونامي عند الساحل الشرقي بسبب زلزال اليابان.كما أوضحت أن جميع محطات الطاقة النووية الكورية، بما في ذلك المحطات على الساحل الغربي، قد تم تصميمها وإنشاؤها لتحمل موجات تسونامي بارتفاع 10 أمتار، ولهذا فإن موجات التسونامي المتوقعة بارتفاع نصف متر لن تؤثر على تلك المحطات.