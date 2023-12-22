زعيم الحزب المعارض الرئيسي يتعرض للطعن في بوسان

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تعرض زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" للطعن بسلاح أبيض في أثناء زيارته لمدينة بوسان. فبعد أن تفقد موقع مشروع المطار الجديد في جزيرة "كا دوك" في حوالي الساعة العاشرة وسبع وعشرين دقيقة من صباح اليوم، تعرض لهجوم بسلاح أبيض على الجانب الأيسر من رقبته بواسطة شخص مجهول، وذلك في أثناء إدلائه بتصريحات للصحفيين هناك، وبالتالي سقط على الأرض وهو ينزف، نتيجة لإصابته بجرح يبلغ طوله سنتيمترا واحدا في رقبته.وبعد 10 دقائق من الحادث تم نقله إلى مستشفى في منطقة "سو كو" وهو في حالة وعي، بينما تم إلقاء القبض على مرتكب الهجوم في الموقع، وتجري الشرطة تحقيقات معه حاليا حول الأسباب التي دفعته للقيام بذلك.وتعليقا على الحادث، صرحت "كيم سو كيونغ" المتحدثة باسم الرئاسة بأن الرئيس "يون صوك يول" أدان الحادث، وأعرب عن قلقه العميق بشأن سلامة رئيس الحزب المعارض، كما أمر الرئيس السلطات المعنية، بما في ذلك الشرطة، بالكشف عن حقائق الحادث من خلال إجراء تحقيقات سريعة، وبذل أقصى الجهود لعلاج "لي جيه ميونغ".وشدد الرئيس "يون" على أنه ينبغي على المجتمع الكوري ألا يتسامح مع مثل هذه الأعمال العنيفة تحت أي ظرف من الظروف.