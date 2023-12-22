الكثير من الكوريين يتعهدون ببداية قوية في العام الجديد

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امتلأت المعالمُ السياحية والمنتزهات الوطنية في مختلف أرجاء كوريا الجنوبية في فجر أمس الاثنين بالمواطنين الذي تعهدوا ببداية قوية في مستهل العام الجديد 2024، حيث قضوا فترة شروق شمس أول يوم من أيام العام الجديد عند سواحل البحر أو فوق قمم الجبال.وفي اليوم الأول من العام الجديد، أقيمت في كوريا الدورة الـ25 من مسابقة "صوغ ويبو" الدولية للسباحة في مياه البحر الباردة عند شاطئ "جونغ مون شيك دال" في مدينة "صوغ ويبو" في جزيرة جيجو، حيث أعرب المئات من المشاركين الكوريين والأجانب في المسابقة عن أمنياتهم للعام الجديد من خلال تجربة السباحة الفريدة في مياه البحر شديدة البرودة في فصل الشتاء.وعلى ضفاف نهر "كاب تشون" في مدينة "ديجون"، شارك أكثر من ألفيْ شخص من أعضاء نوادي الماراثون والمواطنين الكوريين والأجانب، في مسابقة ماراثون دون ارتداء قمصان، رغم الجو البارد. وعبّر المشاركون عن أمنياتهم وخططهم للعام الجديد من خلال وضع رسومات على أجسامهم، ثم بدؤوا العام الجديدة بالجري لمسافة 7 كيلومترات حول حديقة "ديجون إكسبو" للعلوم.ومن ناحية أخرى، زار أماكنَ التزلج في مقاطعة "كانغ وان" الكثير من المواطنين، من بينهم حوالي 5 آلاف و300 شخص في منتزه "هاي وان" للتزلج في مدينة "جونغ صون"، من أجل التمتع بالتزلج على الحقول الثلجية فضية اللون، بينما قام أكثر من 10 آلاف شخص بزيارة أماكن أخرى للتزلج في مقاطعة "كانغ وان" للتمتع بممارسة الرياضات الشتوية.وفي القرية الفولكلورية الكورية في مدينة "يونغ إين" القريبة من العاصمة سيول، أقيمت فعالية بعنوان "الاحتفال بحلول العام الجديد"، بمشاركة العديد من الأسر التي استمتعت بالمعارض الفنية وتجربة الثقافة التقليدية هناك.