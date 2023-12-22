الرئيس يون يتعهد مجددا بتنفيذ إصلاحات هيكلية في العمل والتعليم ومعاشات التقاعد

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كشف الرئيس الكوري "يون صوك يول" عن خطط حكومته لإدارة الدولة خلال العام الجديد، الذي يوافق العام الثالث من فترته الرئاسية، حيث تعهد بأن تضع الحكومة أولوية لرعاية معيشة الشعب، وأن تعمل بشكل جدي من أجل حل المشاكل ذات الصلة.وقام الرئيس يون بزيارة للمقبرة الوطنية في سيول كأول بند في جدول أعماله الرسمي للعام الجديد، حيث كتب في دفتر الزوار هناك أنه سوف يركز على الشعب فقط، ويكرس جهوده لتنمية الاقتصاد من أجل صالح الشعب.وألقى الرئيس كلمة مدتها حوالي 20 دقيقة بمناسبة العام الجديد، ذكر فيها كلمة "الشعب" 28 مرة، وشدد على رعاية معيشة الشعب 9 مرات، وقال إن جميع السياسات الوطنية تتمحور حول الشعب، وأن حكومته ستسعى إلى حل المشاكل ذات الصلة.كما أكد على تنفيذ سياسات تستهدف التعايش بين العمل والأسرة، ومن أبرزها العمل بشكل مختلط في البيوت والمكاتب، وتمديد فترة عمل مرافق رعاية تلاميذ المدارس الابتدائية حتى المساء.وشدد الرئيس مجددا على التزامه بتنفيذ 3 إصلاحات هيكلية رئيسية في قطاعات العمل والتعليم ومعاشات التقاعد، وتعهد بالقضاء على التكتلات القائمة على أساس المصالح والأيديولوجيات من أجل بناء مجتمع منصف.وفي مجال الدبلوماسية والأمن، أكد الرئيس على حفاظه على مبدأ "تحقيق السلام من خلال القوة"، وقال إنه سوف يستكمل بناء نظام الردع الموسع الكوري الأمريكي في غضون النصف الأول من هذا العام، لمواجهة ومنع التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية.