توقعات بانخفاض عدد طلاب المدارس الابتدائية في كوريا إلى مستوى 300 ألف هذا العام

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من المتوقع أن ينخفض عدد طلاب المدارس الابتدائية الجدد في كوريا الجنوبية إلى مستوى 300 ألف لأول مرة، في غضون هذا العام نتيجة للانخفاض في معدلات الخصوبة.ووفقا لوزارة التعليم ووزارة الإدارة العامة والأمن اليوم الأربعاء، بلغ عدد الأطفال الذين سيلتحقون المدارس الابتدائية هذا العام 413 ألفا و56 طفلا على أساس يوم العشرين من شهر ديسمبر من العام الماضي.ومع ذلك، فإن عدد الأطفال الذين يلتحقون بالمدارس الابتدائية بشكل فعلي مع بداية الموسم الدراسي في شهر مارس من كل عام يبلغ عادة حوالي 90% من الأطفال المؤهلين للالتحاق بالمدارس.وشهد عدد الأطفال المؤهلين للالتحاق بالمدارس الابتدائية في سيول لهذا العام انخفاضا بنسبة 10.3% مقارنة بالعام الماضي.وكان عدد الأطفال المؤهلين للالتحاق بالمدارس الابتدائية في سيول 78 ألفا و118 في عام 2019، ثم استمر في الانخفاض ليصل إلى 66 ألفا و324 في العام الماضي.ومن المتوقع أن تستمر ظاهرة انخفاض عدد طلاب المدارس مع تفاقم الانخفاض في معدلات المواليد الجدد.كما يُتوقع أن يقل عدد طلاب المدارس الابتدائية الجدد عن 300 ألف في عام 2026.وقد بلغ عدد المواليد الجدد في كوريا خلال العام الماضي 235 ألفا و39، مسجلا بذلك أقل مستوياته على الإطلاق.