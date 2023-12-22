رئيس الحزب الديمقراطي يتعافى في العناية المركزة

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يتعافى رئيس الحزب الديمقراطي المعارض "لي جيه ميونغ" حاليا في وحدة العناية المركزة في مستشفى جامعة سيول الوطنية بعد إجراء عملية جراحية لعلاج جرح نتيجة لحادث الطعن الذي تعرض له في بوسان أمس الثلاثاء.وعقد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي "كوان تشيل صونغ" مؤتمرا صحفيا أمام المستشفى مساء أمس لتقديم تحديثات حول عملية علاج رئيس الحزب، التي تضمنت إجراء عملية جراحية لإعادة بناء الأوعية الدموية في المنطقة المصابة في رقبته، والتي استغرقت حوالي ساعتين. وقال "كوان" إن رئيس الحزب، الذي يتعافى حاليا في وحدة العناية المركزة، قد استعاد وعيه بعد الجراحة، لكنه ليس في وضع يسمح له بعد بزيارة العائلة أو مسؤولي الحزب.وقد تعرض "لي" لهجوم في أثناء زيارته لمدينة بوسان في حوالي الساعة 10:30 من صباح أمس الثلاثاء من قبل رجل في أواخر الستينيات من العمر، حيث اقترب المعتدي من رئيس الحزب متظاهرا بأنه مؤيد له، قبل أن يهاجمه بسكين طوله 18 سنتيمترا.وتم نقل "لي" إلى مستشفى جامعة بوسان الوطنية بعد حوالي 20 دقيقة من وقوع الطعن، ثم تم نقله لاحقا إلى مستشفى جامعة سيول الوطنية في سيول بطائرة هليكوبتر لإجراء عملية جراحية.