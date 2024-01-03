لا تقارير عن إصابات بين الكوريين في حادث تحطم طائرة في مطار هانيدا

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قالت وزارة الخارجية الكورية أمس الثلاثاء إنه لا توجد تقارير عن حدوث إصابات بين المواطنين الكوريين الجنوبيين في حادث تحطم طائرة اشتعلت فيها النيران في مطار "هانيدا" في اليابان.وقال مسؤول في الوزارة إن الحكومة ستقدم المساعدات القنصلية للمواطنين الكوريين هناك عند الضرورة. وتم إرسال قنصل من البعثة الدبلوماسية الكورية في اليابان إلى المطار، في حالة وجود أي مواطن كوري يحتاج إلى المساعدة.وفي حوالي الساعة 5:47 من مساء أمس الثلاثاء، كانت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية تقل 379 من الركاب وطاقم الطائرة تقوم بهبوط طبيعي على مدرج المطار عندما اصطدمت بطائرة تابعة لقوات حرس السواحل اليابانية، واشتعلت فيها النيران بعد فترة وجيزة. وتم إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم من على متن الطائرة التجارية بسلام، لكن خمسة من أصل ستة كانوا على متن طائرة حرس السواحل لقوا حتفهم.