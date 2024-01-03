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السياسية

لا تقارير عن إصابات بين الكوريين في حادث تحطم طائرة في مطار هانيدا

Write: 2024-01-03 11:54:51

لا تقارير عن إصابات بين الكوريين في حادث تحطم طائرة في مطار هانيدا

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية الكورية أمس الثلاثاء إنه لا توجد تقارير عن حدوث إصابات بين المواطنين الكوريين الجنوبيين في حادث تحطم طائرة اشتعلت فيها النيران في مطار "هانيدا" في اليابان.

وقال مسؤول في الوزارة إن الحكومة ستقدم المساعدات القنصلية للمواطنين الكوريين هناك عند الضرورة. وتم إرسال قنصل من البعثة الدبلوماسية الكورية في اليابان إلى المطار، في حالة وجود أي مواطن كوري يحتاج إلى المساعدة.

وفي حوالي الساعة 5:47 من مساء أمس الثلاثاء، كانت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية تقل 379 من الركاب وطاقم الطائرة تقوم بهبوط طبيعي على مدرج المطار عندما اصطدمت بطائرة تابعة لقوات حرس السواحل اليابانية، واشتعلت فيها النيران بعد فترة وجيزة. وتم إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم من على متن الطائرة التجارية بسلام، لكن خمسة من أصل ستة كانوا على متن طائرة حرس السواحل لقوا حتفهم.
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