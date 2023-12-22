ارتفاع عدد قتلى زلزال اليابان إلى 57 شخصا

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ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر والذي ضرب محافظة "إيشيكاوا" في اليابان أول من أمس الاثنين، إلى 57 شخصا، حتى صباح اليوم الأربعاء.وقالت تقارير نشرتها صحيفة يوميوري اليومية اليابانية ووسائل الإعلام المحلية، إن السلطات في منطقة إيشيكاوا أكدت مصرع ما لا يقل عن 57 شخصا، وإضابة 136 آخرين، حتى الساعة 12 من صباح اليوم.وقالت وسائل الإعلام اليابانية أيضا إنه يُخشى أن يستمر عدد القتلى في الارتفاع، حيث انهارت العديد من المباني، كما أصبحت الطرق المؤدية إلى المنطقة المتضررة غير صالحة للاستخدام.ومن ناحية أخرى قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إنه حتى الساعة الثالثة من صباح الأربعاء، تم رصد 448 هزة ارتدادية بقوة درجة واحدة أو أعلى في شبه جزيرة نوتو، منذ أن ضربتها الهزة الرئيسية في الساعة الرابعة من مساء يوم الاثنين، منها هزة ارتدادية بقوة خمس درجات ضربت شبه الجزيرة في الساعة 2:21 من صباح اليوم الأربعاء.