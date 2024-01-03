كوريا الجنوبية ستطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في حالة حدوث استفزاز كوري شمالي

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قال سفير كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة إن بلاده ستدعو بشكل مباشر إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أي استفزاز كوري شمالي إذا لزم الأمر.جاء ذلك مع بدء كوريا الجنوبية فترة عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي التي تستمر عامين.وأدلى السفير "هوانغ جون كوك" بهذه التصريحات للصحفيين أمس الثلاثاء عقب حفل الترحيب بأعضاء مجلس الأمن المنتخبين حديثا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث أشار أيضا إلى أن وصف الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" مؤخرا للعلاقات بين الكوريتين بأنها "حالة حرب بين دولتين معاديتين"، هو "تطور لا ينبغي الاستخفاف به".وقال السفير هوانغ أيضا إنه على الرغم من عدم وجود قضايا متعلقة بكوريا الشمالية على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي خلال شهر يناير، فإن لكوريا الجنوبية الحق في طلب عقد اجتماع للمجلس إذا لزم الأمر.وأضاف أنه طلب خلال الحفل من الدول الأعضاء الأخرى التعاون في هذا الشأن.وقد تم خلال الحفل تنصيب أعلام الدول الخمس المنتخبة حديثا في مجلس الأمن للفترة من 2024 إلى 2025، وهي: كوريا الجنوبية والجزائر وغويانا وسيراليون وسلوفينيا، إيذانا بالبداية الرسمية لولايتها في مجلس الأمن.